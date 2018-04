Die Stadt Linz zeigt nun die eigenen Beamten an

Grenze des Sparens erreicht?

Ein solches hatte Bürgermeister Luger ja beim Ausbrechen der Affäre noch indirekt eingeräumt, als er (am 14. Juni 2017) unter Bezug auf den Spardruck in der Stadt zur „Krone“ sagte: „Ich nehme das sehr ernst und auch durchaus selbstkritisch, dass wir in dem einen Amt wahrscheinlich tatsächlich die Grenze des Sparens überschritten haben. Mit negativen Auswirkungen.“