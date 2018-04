Suljovic souverän weiter, Nummer 1 bereits draußen

Toller Auftakt von Österreichs Darts-Star Mensur Suljovic bei den Austrian Darts Open 2018! Gegen den Litauer Darius Labanauskas hatte der Wiener erwartungsgemäß keine Probleme und zog in Graz in die dritte Runde ein. Am Ende hieß es 6:1 aus der Sicht des Österreichers.