Finale! Marach peilt nächsten Doppel-Titel an

Marach/Pavic stehen trotz ihrer gesundheitlichen Probleme in einem glänzenden Tennis-Jahr. Am Jahresbeginn legten sie einen Lauf von 17 Siegen in Folge hin und gewannen dabei die Turniere in Doha und Auckland sowie in Melbourne mit den Australian Open auch ein Grand-Slam-Event. Damit führen sie im „Race 2018“ vor den Bryans. Marach hält insgesamt bei 20 Doppel-Titeln.