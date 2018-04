Die 7 letzten Worte der 7 Spitzen-Politiker

Der Tag beginnt für den amtierenden Landeshauptmann entspannt: Nach einem ausgiebigen Frühstück tritt er zusammen mit Ehefrau Christina um 10.15 Uhr den Urnengang an. Sein Wahllokal liegt in der VS Morzg. Anschließend verbringt er den Tag im Kreise seiner Familie. Am Nachmittag trifft er sich mit Bundeskanzler Sebastian Kurz und seinen VP-Regierungskollegen in seinem Büro im Chiemseehof. Dort schauen sie sich in kleiner Runde die erste Hochrechnung an. Den Wahlabend lässt er im Sternbräu ausklingen.