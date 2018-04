Zu Hause bei Porsche-Sammler Magnus Walker

Der „gesetzloseste“ 911:

Der „Outlaw“-Porsche schlechthin in der Sammlung ist ein schiefergrauer 964 - der allerdings weniger rebellisch aussieht, als es sich anhört - er ist einfach nur sehr anders. „Die DNA ist intakt, alles andere habe ich geändert“, so Walker. Und so ist der 911 von Anfang der 90er zwar sofort als Elfer zu erkennen, aber nicht nur dem Experten fallen die Veränderungen auf. So ist die Karosserie komplett abgerundet, die Blinker sind einzeln in die Karosserie eingelassen, es gibt Lüftungsschlitze auf den Kotflügeln und eine breite Kontur führt - wie ein Rallyestreifen, nur als Sicke - von der Haube über das Dach über den ebenfalls neuen Entenschwanz. „Vier Monate haben die Karosseriearbeiten gedauert.“ Auch Bremsen, Aufhängung und Motor sind neu. Was dieser Komplettumbau gekostet hat? Er hat es sich nicht aufgeschrieben. „Natürlich könnte ich eine Serie von fünf oder zehn Exemplaren machen und sie dann verkaufen. Aber dann hätte ich keine Zeit für andere Sachen“, so Walker. „Ich bin 50 geworden, es geht mir mehr darum, das Leben zu genießen.“