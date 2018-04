Sommer im April: Freibad in Bad Ischl sperrte auf

„April, April, der macht was er will“ - heuer will er uns offenbar zeigen, was er kann! Samstag kratzten die Temperaturen an der 30-Grad-Marke - wurde in Weyer mit 28,2 Grad die höchsten Temperaturen in Oberösterreich gemessen. Kaiserwetter für Ausflüge, Gastgarten - und sogar das Freibad! Denn: Beim Sommer im April sperrte in Bad Ischl das Freibad auf.