Fed Cup: Deutschland gegen Tschechien 0:2 zurück

Die deutschen Tennis-Damen stehen im Fed-Cup-Halbfinale gegen Tschechien nach dem ersten Tag mit dem Rücken zur Wand: Julia Görges und Angelique Kerber mussten sich der zweifachen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (3:6,2:6) bzw. der Weltranglisten-6. Karolina Pliskova (5:7,3:6) jeweils in zwei Sätzen geschlagen geben. Die Gastgeberinnen müssen in Stuttgart am Sonntag nun alle drei Matches gewinnen.