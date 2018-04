Engagementtage: Betriebe schenken Zeit für Soziale

Die Idee ist genauso einfach wie genial: Chefs und Mitarbeiter aus Wirtschaftsbetrieben stellen sich für einen Tag in eine soziale Institution, helfen beim Ausmalen einer Notschlafstelle, beim Bau einer Holzhütte für Kinder, bei der Gartengestaltung in einem SOS-Kinderdorf oder machen mit Heimbewohnern einen schönen Ausflug. Bei diesen Engagementtagen geht Teilnehmern so richtig das Herz auf, und allein dadurch profitieren beide Seiten.