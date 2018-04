Einbrecher will Beute am Flohmarkt erstanden haben

Der Vorgang war stets derselbe: Nachdem die Fensterscheiben mit dementsprechendem Werkzeug eingeschlagen worden waren, wurden aus den Autos, insgesamt sechs, Handys, Navigationsgeräte, Bargeld und Fahrzeugdokumente gestohlen. Am Freitag kamen im Rahmen der Schwerpunktaktion Polizisten einem Verdächtigen am Parkplatz der Sportanlage auf die Spur. Der Bulgare, der zwar in Graz unterwegs, aber unsteten Aufenthalts ist, nahm geparkte Autos auffällig ins Visier. Plötzlich schlug er zu und brach in den Wagen einer Grazerin (65) ein. Auch die Polizei fackelte nicht lange und nahm den 47-Jährigen fest. In seinem Auto fanden sie Einbruchswerkzeug und Diebesgut.