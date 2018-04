Grazer Berufsschüler bei Raufereien verletzt

Eigentlich hätten die jungen Männer der Landesberufsschule Graz auf Einladung der Innung bei einer Reise in die Schweiz ihre Fähigkeiten vertiefen sollen. Doch bereits am ersten Abend kam es zu einem folgenschweren Zwischenfall, wie auch die Staatsanwaltschaft in der Schweiz der „Steirerkrone“ bestätigt. Am Abend des 9. April waren die jungen Handwerker ausgeschwärmt, um die Umgebung rund um den Sursee bei Luzern zu erkunden. Man lachte, feierte, hatte Spaß - doch gegen 22.45 Uhr geriet die Gruppe mit Einheimischen in Streit.