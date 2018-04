Thiem: Barcelona-Freilos dann Munar oder Sousa

Mit Andreas Haider-Maurer, der sein geschütztes Ranking nutzt, ist ein zweiter Österreicher fix im Bewerb. Der Niederösterreicher trifft zum Auftakt auf den Spanier Robert Carballes Baena, ein Sieg würde in Runde zwei mit einem Duell gegen Topstar Nadal „belohnt“. In der Qualifikation versucht sich übrigens auch Davis-Cup-Held Jürgen Melzer, der am Samstag sein erstes Ausscheidungsmatch gegen Matthias Bachinger (GER) knapp, aber doch 6:7(5),6:1,7:6(4) gewonnen hat.