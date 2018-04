Startschuss! Über 41.000 Läufer erobern Wien

Am 22. April steigt in Wien Österreichs größtes Lauf-Event des Jahres. Exakt 41.919 TeilnehmerInnen aus 130 Nationen haben sich für das Marathon-Wochenende in Wien angemeldet. Erstmals in der Geschichte ist mit Dennis Kimetto der regierende Weltrekordler im Rennen über 42,195 Kilometer mit dabei. Oben im Video sehen Sie VCM-Chef Wolfgang Konrad im Interview vor dem Start!