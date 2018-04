Am Wahlsonntag zählt jede Sekunde

Acht Fernsehstationen und Medienunternehmen berichten live. Darunter freilich auch die „Krone“. Zusehen auf krone.at/salzburg sowie auf Facebook unter „Krone Salzburg“. Da braucht es eine gute Netz-Infrastruktur. „Die Herausforderung ist, dass so viele Medien live berichten wollen. Da benötigen wir einen zehn Mal 20 Megabit Streaming-Anschluss. Den stellen wir jedem der acht Medien in die Kojen zur Verfügung“, so Oliver Waldmann von der Informatikabteilung des Landes.