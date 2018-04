Surferin Thyssen: „Wir sind keine Modeobjekte“

Sie zieren Magazincover und werden in den sozialen Netzwerken haufenweise geklickt: Heiße Bikinifotos am Strand oder im Wasser gehören für Surferinnen zum Marketing. Doch Tessa Thyssen möchte mit diesem Klischee jetzt aufräumen und nicht länger auf ihr Aussehen reduziert werden. Die 21-jährige Surferin will sportlich überzeugen und verliert damit Sponsorengelder.