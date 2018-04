20-Jähriger sprang auf Flucht vor Polizei in Fluss

Er hatte Suchtmittel bei sich und wollte auf gar keinen Fall erwischt werden - das war das Motiv des amtsbekannten 20-Jährigen, vor der drohenden Polizeikontrolle in Burghausen (D) zu flüchten. Die Beamten versuchten noch, ihn mit Pfefferspray aufzuhalten, doch ohne Erfolg. Der junge Mann sprang auf der Flucht in die kalte Salzach und schwamm bis ans Ufer in Hochburg-Ach, wo er klarerweise schon von den österreichischen Polizisten in Empfang genommen wurde. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und angezeigt.