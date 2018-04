Wacker-Siegesserie in Kapfenberg beendet

Spitzenreiter Wacker Innsbruck hat in der Sky Go Erste Liga nach zuletzt acht Siegen in Folge wieder eine Niederlage kassiert. Die Tiroler verloren am Freitag zum Abschluss der 29. Runde überraschend mit 1:2 auswärts gegen den Kapfenberger SV. Der Vorsprung auf Verfolger TSV Hartberg verringerte sich für Innsbruck damit auf sechs Punkte, weil die Steirer den FAC mit 1:0 besiegten.