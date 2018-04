Triebwerksexplosion zwingt Flugzeuge auf den Boden

Triebwerk im Flug explodiert

Am Dienstag war das linke Triebwerk einer Boeing 737 der Southwest Airlines auf dem Weg von New York nach Dallas in knapp 10.000 Metern Flughöhe explosionsartig zerborsten. Splitter schossen durch ein Fenster, Sauerstoffmasken fielen aus der Kabinendecke, eine Frau - die 43-jährige Jennifer Riordan aus Albuquerque, die auf dem Weg von einer Geschäftsreise in New York nach Hause zu ihrem Ehemann und den zwei Kindern war - wurde fast aus dem Fenster gerissen und tödlich verletzt.