Felder: „Diese Negativspirale müssen wir stoppen“

Erster Kurs im Mai

Auf Felder wartet eine riesige Herausforderung. Nach der wohl schlechtesten Saison aller Zeiten muss er Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer und Co. wieder Flügel verleihen. „Das kann ich nicht allein schaffen. Es müssen alle an einem Strang ziehen“, will der neue Ober-Adler gemeinsam mit dem Nordisch-Chef ein Gesamt-Konzept ausarbeiten.