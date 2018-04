VCM: Die größte Partyzone des ganzen Landes

Frühaufsteher wurden in Schönbrunn am Freitag mit einem besonderen Anblick belohnt. Bereits kurz nach sechs Uhr traf dort der schnellste Marathonläufer aller Zeiten ein und drehte seine Runden. Ohne Menschentrubel - und bei noch angenehmen Temperaturen. Da strahlte Weltrekordler Dennis Kimetto, der sich aktuell so wohl fühlt wie schon lange nicht. Athleten-Koordinator Mark Milde meint: „So relaxt war er zuletzt selten.“ Sonntag wird er allerdings dennoch gehörig ins Schwitzen geraten, denn die erwarteten warmen Temperaturen werden den Läufern zusetzen.