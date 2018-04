CIA-Chef gehackt: Zwei Jahre Haft für Teenager

Weil er unter anderem das E-Mail-Konto des damaligen CIA-Chefs John Brennan gehackt hat, ist ein britischer Teenager zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Der Londoner Strafgerichtshof Old Bailey sah es am Freitag als erwiesen an, dass der heute 18-jährige Kane Gamble als Gründer der Hackergruppe „Crackas With Attitude“ im Alter von 15 und 16 Jahren für „politisch motivierten Cyber-Terrorismus“ verantwortlich war. Seine Haftstrafe muss er in einer Jugendstrafanstalt absitzen. Außerdem wird sein Computermaterial beschlagnahmt.