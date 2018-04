„Dominic war leider nur körperlich anwesend“

Der Spanier hatte konstant große Länge in den Schlägen, spielte fantastische Winkel und grub wie in seinen besten Tagen die Bälle aus. Nadal breakte - auch dank zweier Doppelfehler von Dominic - prompt zum 2:0. Trainer Günter Bresnik schwante schon da Böses. „Wenn du so schwach gegen Nadal anfängst, dann fährt der über dich drüber.“