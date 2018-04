Vorratsdatenspeicherung verstößt gegen EU-Recht

Geklagt hatte vor dem Verwaltungsgericht in Köln in einem anderen Verfahren auch der Münchner Provider Spacenet zusammen mit dem deutschen Verband für Internetwirtschaft, Eco. Laut Verband fiel auch in diesem Hauptsacheverfahren das Urteil am Freitag zugunsten der Kläger aus. Eine entsprechende Mitteilung des Gerichts dazu gab es zunächst nicht. Gegen beide Urteile kann laut Eco Berufung eingelegt werden, die Sprungrevision zum deutschen Bundesverwaltungsgericht in Leipzig sei zugelassen.