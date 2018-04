Raffl gewinnt mit Flyers fünftes Play-off-Spiel

Die Philadelphia Flyers haben in der ersten Play-off-Runde der NHL mit einem Auswärtssieg gegen die Pittsburgh Penguins das Aus vermieden. Die Flyers mit Michael Raffl bezwangen den Titelverteidiger am Freitag 4:2 und verkürzten in der „best of seven“-Serie auf 2:3. Die sechste Partie findet am Sonntag in Philadelphia statt, eine etwaige letzte würde in Pittsburgh steigen.