Pöltl erlitt mit Toronto erste Play-off-Niederlage

Die Raptors mussten in ihrem ersten Auswärtsspiel in der Auftaktrunde die Überlegenheit der Wizards anerkennen, die das Match in der Capital One Arena von Beginn an kontrollierten. Protagonisten waren die Guards Bradley Beal und John Wall mit je 28 Punkten. Zweitgenannter verzeichnete außerdem auch noch 14 Assists. Bei Toronto kam einmal mehr die Bank - ohne den verletzten Fred VanVleet - nicht wie zuvor so oft im Grunddurchgang zur Geltung. Die „Reservisten“ steuerten lediglich 32 Punkte bei.