Westwien schafft in letzten Sekunden noch Platz 4!

Mit einem Tor zehn Sekunden vor Schluss hat Westwien am Freitagabend in der letzten Runde der HLA-Bonusrunde noch ein 25:25 (10:13) gegen Leader und Meister HC Hard erreicht. Dieses Remis sicherte den Wienern auf Kosten der spielfreien Bregenzer noch Platz 4 und damit Heimrecht im Viertelfinale. Wer dort gegen wen spielt, wird am Samstag in der Halbzeitpause des All-Star-Games in Bruck/Mur offiziell.