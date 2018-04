Kapfenberg steht als Grunddurchgangs-Sieger fest

Wels blieb Fünfter, hat aber weiterhin die Chance auf Platz vier und damit das Heimrecht im Viertelfinale. Die Oberwart Gunners sicherten am Freitagabend mit ihrem erst dritten Auswärtssieg der Saison den siebenten Tabellenplatz ab und hielten ihre kleine Chance auf die Postseason am Leben. Die Burgenländer gewannen bei Fürstenfeld mit 77:66. Die Steirer haben damit keine Chance mehr auf eine Positionsverbesserung und müssen in der Relegation antreten.