Hinterseer rettet mit 13. Tor Punkt für Bochum

Lukas Hinterseer hat dem VfL Bochum einen Punkt in der zweiten deutschen Liga gerettet! Der Tiroler Stürmer erzielte am Freitagabend auswärts gegen Greuther Fürth den Ausgleichstreffer (82.) zum 1:1-Endstand. Für Hinterseer war es das bereits 13. Saisontor, damit ist er aktuell Zweiter in der Torschützenliste.