Suljovic startet bei Austrian Open vs. Labanauskas

Wegen der Absage von Van Gerwen war Platz für insgesamt sechs Österreicher im bis Sonntag dauernden und ausverkauften Turnier in der Steiermarkhalle in Premstätten. In Runde eins ermittelten am Freitag die 32 Qualifikanten die Gegner der Top-16, die erst am Samstag in das Turnier eingreifen. Neben dem Event der European Tour in Graz ist die Darts-Weltelite 2018 ein zweites Mal in Österreich zu Gast. Vom 2. bis 4. November findet in Wien-Schwechat mit den World Series of Darts Finals erstmals ein Major-Turnier in Österreich statt.