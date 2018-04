VdB: „Verbeugen uns vor den Opfern des Holocaust“

Mit einem festlichen Empfang ist am Freitag auch in Wien der 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung gefeiert worden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen gratulierte dem Land „auf das Herzlichste zu den phänomenalen Entwicklungen in Wirtschaft, Wissenschaft und Technologie in den vergangenen 70 Jahren“. Für die Gräueltaten der Schoah trage Österreich Mitverantwortung. „Heute bekennt sich Österreich zu dieser Verantwortung und darum verbeugen wir uns in Demut vor allen Opfern des Nationalsozialismus“, so Van der Bellen.