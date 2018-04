Verzweifelte Suche nach Taucher im Attersee

Der Vermisste war am Vormittag von seiner Unterkunft zu einem Tauchgang in einer Tiefe von 100 Metern aufgebrochen. Stunden später wurde die Polizei gegen 14 Uhr alarmiert, dass er offensichtlich nicht an die Wasseroberfläche zurückgekommen war. Daraufhin wurde eine Suchaktion ausgelöst: Polizei, Feuerwehrtaucher und die Wasserretter suchten nach dem Vermissten, doch bislang ohne einen Erfolg. Am Samstag soll erneut nach dem 41-Jährigen gesucht werden.