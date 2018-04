Schwab verpasst nach mauer Runde Cut in Marokko

Golf-Profi Matthias Schwab hat etwas unerwartet den Cut in Marokko verpasst. Der Steirer, nach Runde eins (70 Schläge) beim 2,5-Mio.-Euro-Event in Rabat noch auf Platz 12, fabrizierte am Freitag eine fehlerhafte 79er-Runde inklusive 6 Bogeys und schied mit gesamt 5 über Par vorzeitig aus. Es ist erst das zweite Mal, dass Schwab in seiner Profikarriere den Einzug ins Preisgeldwochenende verpasst.