Pinot ließ sich Alps-Sieg auf WM-Kurs nicht nehmen

Der Franzose Thibaut Pinot hat sich das Führungstrikot der Tour of the Alps auch auf der Schlussetappe nicht mehr abjagen lassen! Der Vorjahreszweite gewann die fünftägige Rundfahrt vor Domenico Pozzovivo und Miguel Angel Lopez. Die Schlussetappe von Rattenberg nach Innsbruck am Freitag ging nach einer späten Soloattacke an den Ukrainer Mark Padun.