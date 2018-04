Wegen Protest droht nun ein Verkehrskollaps

Kosten von rund 70 Millionen Euro

In den Plänen des Landes sind sechs ampelgeregelte Kreuzungen geplant. Die kosten würden bei rund 70 Millionen € liegen. Für jede unterirdischen Verkehrsknotenpunkt kämen fünf Millionen € dazu. Christian Dick, Leiter der Straßenbauabteilung: „Bei der unterirdischen Variante müssten wir die Bundesstraße absenken. Das braucht viel Platz. Gerade in einem so dicht bebauten Gebiet ist das sehr schwer möglich!“