Flüchtlinge in Quatier in Tarvis eingezogen

Dass Leben in die Kaserne eingekehrt ist, fällt jedem auf, der mit dem Auto entlang der Bundesstraße nach Tarvis unterwegs ist. In Tarvis selbst hatte man mit dem Quartier für Asylwerber gar keine Freude, vor allem, weil es trotz Widerstandes des Gemeinderates von Rom einfach umgesetzt wurde. „Die Situation hat sich inzwischen jedoch beruhigt“, weiß der Tarviser Gemeinderat Paolo Molinari: „Etwa zwölf Personen, vorwiegend Pakistaner, wurden in der Kaserne untergebracht und werden hier betreut.“