ARBÖ-Chef übt Kritik an Baustellen-Marathon

So seien bereits Verhandlungen ausgefallen, weil es Anwälte nicht pünktlich zum Oberlandesgericht nach Graz geschafft hätten. Auch die endlose Dauer von Baustellen ärgert Puswald: „Es ist im 21. Jahrhundert nicht mehr zeitgemäß, wenn man wichtige Infrastrukturnetze wie Autobahnen monatelang lahmlegt. Da muss man Kräfte und Finanzen bündeln, vielleicht in der Nacht arbeiten und Projekte zügig umsetzen.“ Derzeit sei es unerträglich und eine schikanöse Zumutung, so Puswald, der die Politik zum Eingreifen auffordert.