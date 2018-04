Marokkaner als Italiener in Salzburg

Die beiden Ausweise werden jetzt von der kriminalpolizeilichen Untersuchungsstelle genauer unter die Lupe genommen. Erst bei der Vernehmung gestand der Mann schließlich aus Marokko zu kommen. Die Dokumente habe er in Italien gekauft. Seit wann sich der Mann in Europa und in Österreich befindet ist nicht klar. Da der Beschuldigte über keine echten Dokumente verfügt, welche ihm einen legalen Aufenthalt in Österreich bescheinigen, wurde er nach den Bestimmungen des Fremdenpolizeigesetzes festgenommen.2000 Marokkaner in drei JahrenIm Jahr 2015 suchten 731 Marokkaner in Österreich um Asyl an. Ein Jahr später waren es 1052. Im vergangen Jahr sank die Zahl auf 324 Asylbewerber. Die meisten Anträge kamen mit über 7000 aus Syrien, gefolgt von Afghanistan und Pakistan. Aus Afrika stellten Nigerianer und Somalier die häufigsten Antäge.