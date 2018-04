Bußgeldverfahren gegen Facebook in Deutschland

Er versicherte, in Zukunft solle insbesondere politische Werbung überprüft werden. An der Werbung solle klar erkennbar sein, wer sie in Auftrag gegeben habe. Man hoffe, dass diese Maßnahmen bis zum Sommer umgesetzt seien - rechtzeitig vor der Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober. Kaplan zeigte sich auch aufgeschlossen zur Offenlegung der Funktionsweisen von Algorithmen und Künstlicher Intelligenz.