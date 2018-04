ÖBB führen Nachtsperre für Wiener Hauptbahnhof ein

„Menschen in Not kommen unter“

Um das Startdatum ordentlich zu kommunizieren, haben die ÖBB gemeinsam mit der Polizei Infomaterial in verschiedenen Sprachen drucken lassen. Die Flyer, die in Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch und Rumänisch gedruckt sind, werden in den kommenden Wochen verteilt. Den Vorwurf, der Bahnhof versuche dadurch, Obdachlose und Bedürftige zu vertreiben, bestreitet Roman Hahslinger, Pressesprecher der ÖBB, vehement: „Vom Beginn der Maßnahme an haben wir gemeinsam mit sozialen Organisationen gearbeitet. Auch die informierenden Anzeigen sind abgesprochen. Darüber hinaus haben Menschen in Not jederzeit die Möglichkeit, unterzukommen.“