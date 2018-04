Bauern gegen Gift-Verbot

Wie in unzähligen alarmierenden Untersuchungen aufgezeigt, wirken Neonicotinoide schädlich auf Nervenzellen von Bienen. Doch für die heimischen Rübenbauern sind diese Insektizide angeblich „notwendig, um kostendeckend zu produzieren“. Sollte das EU-weite Verbot in Brüssel beschlossen werden, wird mit einer Schließung des Zuckerrüben-Werkes in Leopoldsdorf im Marchfelde gerechnet. In Summe wären dabei 450 Arbeitsplätze gefährdet. Bauernchef Ernst Karpfinger warnt: „Wer unbedingt Zucker aus dem brasilianischen Regenwald haben will, soll jetzt zustimmen. Alle anderen müssen sich endlich der Folgen eines Verbots bewusst werden.“