Frau in Bayern ein Jahr lang keine Post zugestellt

In Oberbayern hat eine Frau ein Jahr lang keine Post zugestellt bekommen, weil der Weg zu ihrem Anwesen laut Deutscher Post zu steil und nicht befahrbar war. Ein Sprecher bestätigte dies am Freitag und kündigte an, der 69-Jährigen, die der Marktgemeinde Altomünster wohnt, ab Samstag wieder versuchsweise Briefe zuzustellen.