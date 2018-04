Nach Erpressertrojanern boomen jetzt Krypto-Viren

Abwehr gegen Erpressertrojaner in Stellung

Ein weiterer Grund für den Boom bei Krypto-Viren dürfte sein, dass sich die Gefahr durch Erpressertrojaner in den letzten Jahren herumgesprochen hat und sich Unternehmen und Privatleute immer besser gegen diese Bedrohung absichern. Mittlerweile bietet Sicherheitssoftware oftmals einen Verschlüsselungsschutz für bestimmte Ordner und auch Windows 10 hat jüngst in einem Update eine Anti-Erpressertrojaner-Funktion spendiert bekommen.