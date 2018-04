Enkel musste zusehen, wie Zug seine Oma erfasste!

Familie ist tief geschockt

„Als ich von dem Unfall erfahren hab’, hab’ ich noch gehofft, dass der Zug die Beifahrerseite erwischt hat“, sagt Witwer Alois Jodlbauer: „Wir waren 48 Jahre verheiratet. In zwei Jahren hätten wir unsere goldene Hochzeit gefeiert.“ In zwei Wochen soll das zweite Urenkerl zur Welt kommen. Opa Jodlbauer: „Die eine geht, das andere kommt. So ist das Leben eben“