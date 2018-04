AKH weist Patienten ab: „Nur noch Notfälle“

Pilz fordert mehr Facharztzentren und den Ausbau der Primärversorgung. Wie Husslein regt auch Pilz längere Öffnungszeiten der Ordinationen an. Denn besonders in den Abendstunden oder an Wochenenden ist der Druck auf die Ambulanzen enorm. Folge: stundenlange Wartezeiten. Der Ausbau der Praxen scheiterte bisher - wie so häufig - an einem: am lieben Geld.