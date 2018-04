Rachel Weisz und Daniel Craig bekommen ein Baby

Weisz hatte 2006 den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle im Drama „Der ewige Gärtner“ gewonnen. Craig spielte den britischen Geheimagenten James Bond in den Filmen „Casino Royale“, „Ein Quantum Trost“, „Skyfall“ und „Spectre“. Auch für den insgesamt 25. James-Bond-Film, der im November 2019 in die Kinos kommen soll, will Craig wieder in die Rolle des Geheimagenten 007 schlüpfen.