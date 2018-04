Schüler krachte mit Rad gegen Hausmauer

Der schlimme Unfall passierte am Donnerstag kurz vor 20 Uhr auf der Unteren Marktstraße in Bad Goisern, wo der 13-jährige Bub mit seinem Fahrrad in Richtung Marktplatz gefahren war. Ein nachkommender Pkw-Lenker überholte das Kind mit viel zu wenig Seitenabstand und brachte es dadurch ins Schleudern. Der Bursch verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam rechts von der Straße ab und krachte mit voller Wucht gegen eine Hausmauer auf Höhe Hausnummer 17.