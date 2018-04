Tierfreunde auf Suche nach Paten für Hühner

200 Hendln von „Toni’s Freilandeier“ werden von der Pfotenhilfe Lochen am 10. Mai aus der Steiermark hertransportiert und können dann in Lochen abgeholt werden. Insgesamt sind es sogar 9000 Hühner und Hähne, die Ende Mai zum Schlachter müssen, wenn sich keine Paten für sie finden. „Rette (d)ein Huhn“ will das verhindern.