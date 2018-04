Vermisste Vierbeiner und Hunde zur Vergabe

Der 10 Monate alte Deutsche Schäferhund Rex musste ins Tierheim, weil seine Besitzer einfach zu wenig Zeit für ihn hatten. Er ist lernwillig, freundlich, neugierig - alles was ein junger Hund eben so ist. Auch erzogen muss er noch werden, eine Hundeschule wäre hier bestimmt von Vorteil. Leider mag er andere Hund (noch) nicht so gerne, daran kann man aber bestimmt arbeiten, da er ja noch nicht einmal ausgewachsen ist. Verantwortungsvolle neue Besitzer werden gesucht! Landestierschutzverein für die Steiermark, Grabenstraße 113, 8010 Graz, Tel: 0316/68 42 12.