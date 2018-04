Strahlender Sonnenschein und warmes Traumwetter!

Freibäder noch geschlossen

Die Bäder öffnen leider erst am 1. Mai ihre Türen. Dabei wäre eigentlich schon beinahe Badewetter, denn auch am Sonntag bleibt es sehr warm, auch wenn die Schauerneigung am Nachmittag in Kärnten und in der Steiermark etwas steigt. Ansonsten bleibt es auch da trocken und sonnig bei bis zu 26 Grad und bis zu zwölf Stunden Sonnenschein.