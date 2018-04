Fressnapf unterstützt Equotherapie-Verein e.motion

Hermann Aigner: „Wir unterstützen gerne!“

Bei der Übergabe an den Verein wurden auch persönliche Gespräche mit der Obfrau und Equotherapeutin Mag. Roswitha Zink über die tägliche Arbeit mit den betreuten Kindern geführt. „Es besteht schon eine langjährige Verbindung zwischen “Fressnapf hilft!„ und dem Verein e.motion. Der Verein, welcher diese Mädchen und Buben mit Pferdetherapie auf ihren Weg zurück in ein normales Leben begleitet, wird gerne von uns unterstützt“, würdigt Hermann Aigner, Fressnapf Geschäftsführer, die Arbeit der Equotherapeutinnen. Auch die „Krone Tierecke“ begleitet den Verein von Anfang an - Maggie Entenfellner: „Ein herzlicher Dank an Fressnapf im Namen aller Familie, deren Kinder Schützlinge von e.motion sind!“