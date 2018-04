„Krone“ traf Boxlegende Mike Tyson in Wien

Kein Besuch in Schule

Seinen Besuch in der Neuen Mittelschule Kagran hatte Tyson zur Enttäuschung der Schüler aus Termingründen leider kurzfristig absagen müssen. Ein Auftritt vor Kindern und Box-Interessierten im Sportzentrum Marswiese ging sich aber aus, bevor es in die Millenium City zu den zahlenden Gästen weiterging.